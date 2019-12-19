قرقاش: رسالة خادم الحرمين ورد السيسي تأكيد لتعاون محوري العمل العربي

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، إن رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأكيد للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك.

وكتب معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، يقول "رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تبادل الرسائل بين العاهل السعودي والرئيس المصري "يأتي تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية. قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب".

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وتسلم الرئيس السيسي، اليوم الخميس، رسالة من خادم الحرمين الشريفين سلمها الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.