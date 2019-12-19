الإيرانيون بلا انترنت.. تمهيداً لـ”شبكة المعلومات الوطنية”؟

عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع خدمة الإنترنت في عدد من مناطق البلاد، الخميس، تحسباً لتجدد الاحتجاجات التي انطلقت منتصف الشهر الماضي ضد رفع أسعار الوقود.

وتركز حجب الخدمة في طهران والمناطق الوسطى في البلاد، بما في ذلك أصفهان ومناطق أخرى في الشمال. كما بات من المتعذر الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية، علماً أنه لا يعرف مدى اتساع رقعة قطع الإنترنت حتى الآن في محافظات إيران بشكل كامل، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية متخصصة في الشأن الإيراني.

وبحسب المعلومات المتداولة، أبلغ المستخدمون المحليون أن اتصالهم بمزودي خدمة الإنترنت في البلاد، من أجل تقديم شكاوى عن سوء الخدمة، أحالهم إلى رسائل مسجلة تقول أن “العطل الحالي يشمل جميع أنحاء البلاد، وأنه ليس من الواضح متى ستتم استعادة الخدمة”.

إلى ذلك، أوضحت شركة “نت بلوكس” المتخصصة في مراقبة خدمة الإنترنت حول العالم، أن قدرة الوصول إلى الانترنت في إيران انخفضت إلى أقل من 50٪ منذ الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي. وفي المقابل، نقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية عن شركة الاتصالات الإيرانية قولها أن الخلل بدأ الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي لكنها عزت السبب إلى قطع الخطوط الأوروبية للإنترنت نحو إيران.

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