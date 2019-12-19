كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلاسخارت": المنظمة الدولية مستعدة لدعم الانتخابات العراقية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعهدت بلاسخارت في اجتماعها اليوم برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بدعم جهود مجلس النواب في تطوير الأوضاع السياسية، واستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد.ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم الإثنين المقبل جلسة اعتيادية لحسم إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد.
ورفع البرلمان العراقي، جلسة التصويت على مشروع قانون الانتخابات الجديد وتأجيل التصويت ليوم الاثنين المقبل بسبب عدم التوافق على عدد من مواد القانون.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "تم رفع الجلسة إلى مساء يوم الاثنين المقبل، وليس أمام المجلس إلا التصويت على قانون الانتخابات يوم الاثنين".
ودعا نواب البرلمان إلى الاتفاق على رؤية واحدة في الجلسة المقبلة، وحضر جلسة البرلمان المسائية لهذا اليوم 207 نواب من أصل 329 نائبا.