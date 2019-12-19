كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلاسخارت": المنظمة الدولية مستعدة لدعم الانتخابات العراقية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، استعداد المنظمة الدولية لدعم الانتخابات العراقية المقبلة.

وتعهدت بلاسخارت في اجتماعها اليوم برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بدعم جهود مجلس النواب في تطوير الأوضاع السياسية، واستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد. ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم الإثنين المقبل جلسة اعتيادية لحسم إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد.