كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفاتيكان" يطالب بإغلاق معسكرات احتجاز المهاجرين في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الخميس، الدول استقبال المهاجرين، واللاجئين الذين نقلهم الفاتيكان جواً من معسكر احتجاز يوناني.

وقال فرانسيس: "ليس بمنع قواربهم ستحل المشكلة"، مضيفا: "يجب أن نلتزم بجدية بإفراغ معسكرات الاحتجاز في ليبيا، وفحص جميع الخيارات الممكنة وتنفيذها".

ودعا البابا إلى الاهتمام بـ "الصرخة اليائسة للذين يفضلون مواجهة عاصفة بحرية بدل الموت ببطء في معسكرات الاحتجاز الليبية، وأماكن التعذيب، والعبودية الدنيئة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذهب المبعوث الشخصي لبابا الفاتيكان، الكاردينال كونراد كراجيفسكي إلى مخيم موريا في جزيرة ليسبوس باليونان، الذي يعرف ظروف معيشة سيئة، وعاد ومعه 33 لاجئاً.