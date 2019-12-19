كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضائح ثلاثي الشر مستمرة.. أردوغان يهين تميم في القمة الإسلامية المزعومة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هل يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعمد إهانة الشيخ تميم بن حمد خلال اللقاءات الرسمية التي تعقد بين الجانبين والتي كان آخرها خلال القمة الإسلامية المزعومة المقامة في كوالالمبور بمشاركة إيران وقطر وتركيا وباكستان وماليزيا.

فقد انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يظهر تميم بن حمد وهو يلقي التحية على رجب طيب أردوغان خلال انطلاق فعاليات القمة الإسلامية وما كان من أردوغان إلا أن هز برأسه فقط لتميم مواصلا تجاهله المتعمد والمستمر في الكثير من اللقاءات بين الجانبين.

وتعمد رجب طيب أردوغان إهانة تميم بن حمد في أكثر من مناسبة من ضمنها ما حدث في شهر أغسطس 2018 بعد استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الشيخ تميم بن حمد في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة حين ظهر تميم يسير خلف الرئيس التركي بخطوات عدة، في مشهد يحاكي موقف القرار القطري الذي يأتي تابعا لموقف تركيا أردوغان.

وفي 15 يناير 2018 أظهر مقطع فيديو لـ " تميم بن حمد " خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة مرتبكاً أمام أردوغان، طبقًا لما أفصحت عنه لغة الجسد، كما تعمد أردوغان إهانة تميم حيث وصل إلى أنقرة حينها في ثاني زيارة له خلال شهر، وكان في استقباله وزير الدفاع التركي نورالدين جانيكلي ورفض أردوغان استقباله في المطار.