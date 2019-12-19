كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة قرب قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الخميس، بانطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة قرب قطاع غزة.

وسبق أن قصفت الطائرات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، موقعا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، بعد زعم إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

ودوت صافرات الإنذار قرابة الساعة الثانية والنصف فجرا في بلدة سديروت وفي "غلاف غزة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية وأسقطها بصاروخ أطلقته منظومة "القبة الحديدية".