الاستخبارات الروسية تعتبر حادث اطلاق النار "عمل إرهابي"

اعتبرت الاستخبارات الروسية، حادث إطلاق النار الذي وقع قرب مبنى الأمن الفيدرالي، مساء الخميس، وسط العاصمة موسكو عملا إرهابيا.

وأشار مصدر استخباراتي روسي، إلى أن حادث إطلاق النار في موسكو ربما خطط ليتزامن مع خطاب كان سيلقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وارتفع عدد ضحايا إطلاق النار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسية (الاستخبارات)، إلى 3 قتلى، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي في العاصمة الروسية، فيما قال شهود عيان إن شخصين أصيبا من المارة بجروح.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام روسية أن مطلق النار بالقرب من مبنى جهاز الاستخبارات أصيب في الحادث، كما أصيب اثنان من موظفي جهاز الاستخبارات الروسي بجروح خطيرة إثر إطلاق النار.

وأكدت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها أن حادث إطلاق نار ثانٍ وقع قرب مبنى الاستخبارات بموسكو، لافتة إلى أن قوات خاصة روسية تنتشر في موقع الحادث حالياً.