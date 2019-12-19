عاجل.. سماع دوي انفجار وسط موسكو قرب مقر الاستخبارات

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن شهود عيان، بسماع دوي انفجار وسط موسكو قرب مقر الاستخبارات الروسية.

ويذكر أن وقع حادث اطلاق نار قرب مبنى الأمن الفيدرالي (الاستخبارات) وسط العاصمة موسكو.

وارتفع عدد ضحايا إطلاق النار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسية (الاستخبارات)، إلى 3 قتلى، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي في العاصمة الروسية، فيما قال شهود عيان إن شخصين أصيبا من المارة بجروح.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام روسية أن مطلق النار بالقرب من مبنى جهاز الاستخبارات أصيب في الحادث، كما أصيب اثنان من موظفي جهاز الاستخبارات الروسي بجروح خطيرة إثر إطلاق النار.