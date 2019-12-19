كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة (بروفايل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء الخميس، حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما حظى بدعم من "حزب الله" وحلفائه، وكتلة الرئيس عون.

من هو حسان دياب

ولد دياب في بيروت عام 1959، ويشغل دياب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأستاذ مادة هندسة الكمبيوتر في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة في الجامعة.

في رصيده أكثر من 150 منشوراً في مجلات متخصصة ومؤتمرات دولية، وأشرف على أكثر من 80 مشروعاً بحثياً.

وهو مهندس مجاز ومسجل في مجلس الهندسة في المملكة المتحدة، ومهندس مهني مجاز ومعتمد في السجل الوطني للمهندسين المهنيين في أستراليا.

وانتدبته الجامعة الأمريكية في بيروت لتولي منصب الرئيس المؤسس وعميد كلية الهندسة في جامعة ظفار في سلطنة عمان.

وعين اعتبارا من أكتوبر 2006 نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

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وتسلم في 13 يونيو 2011 حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية.

متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.

ودياب كان مقلاً بالكلام بشكل عام خلال توليه وزارة التربية في العام 2011، المعروف عنه قليل بالنسبة للرأي العام، وبالتالي تمثل السيرة الذاتية مادة للرضا الأكاديمي عن الشخصية.

وأسفرت الاستشارات النيابية النهائية، التي جرت الخميس، مع أعضاء البرلمان، حصول الوزير السابق حسان دياب على 69 صوتًا، فيما ذهب 13 صوتًا لنواف سلام، وصوت واحد حصلت عليه حليمة قعقور في مقابل 42 نائبًا لم يسمّوا أحدًا.

وحصل دياب على 69 صوتا منهم فقط 6 نواب من الطائفة السنية، كما تم رفض تسميته من "كتلة المستقبل" ورؤساء الحكومة السابقين.