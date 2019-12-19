رسميا.. دورتموند الألماني يعلن موقفه من شراء حكيمي نهائيا من ريال مدريد

عبر نادي بروسيا دورتموند الألماني، بشكل صريح، عن موقفه من عودة لاعبه ونجمه المغربي أشرف حكيمي، إلى ناديه السابق، ريال مدريد، بعد انتهاء فترة إعارته، شهر يونيو من العام المقبل.

موقف نادي “أسود الفستفال” عبر عنه، اليوم الخميس، مايكل زورغ، المدير الرياضي للأصفر والأسود، والذي قال في ندوة صحفية عقدها: ” “لقد أكدنا بالفعل في وقت سابق وأكثر من مرة، رغبتنا الكبيرة في الاحتفاظ بحكيمي، لكن هذا ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرارات في مثل هذه الأمور”.

وأضاف بهذا الخصوص: “الأمر يعتمد عليه في النهاية وعلى ريال مدريد، لكن لم يتخذ أي طرف قرارًا حتى الآن، وسنعقد محادثات بشأن هذا الأمر في الأسابيع القليلة المقبلة”.

تصريح المدير الرياضي للنادي، جاء بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، والتي أكد فيها بأن ” مستقبل كبير ينتظر أشرف في ريال مدريد”، كما أعقب مجموعة من التقارير الإسبانية التي تشير إلى رغبة النادي الملكي في استعادة حكيمي.