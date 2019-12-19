مرتيل..جدال بين جارين ينتهي بجريمة قتل بشعة

اهتز حي “القبايلة” بمرتيل، قبل قليل، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب، بعدما تلقى طعنات قاتلة من قبل جاره، فيما تمكنت العناصر الأمنية من توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وقوع الجريمة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الشابين ينتميان إلى نفس الحي، دخلا في جدال مع بعضهما البعض، قبل أن يقوم أحدهما بطعن الآخر على مستوى البطن، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن سيارت نقل الأموات نقلت جثة المتوفى لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان قصد عرضها على التشريح الطبي لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.
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