إعلان طلب عروض بكلفة مليار و800 مليون لتجهيز مطبخ مقر المحافظة العقارية

رغم الانتقادات التي رافقت عملية بنائها مقرا جديدا، تطلّب اعتمادات مالية كبيرة وغير مبررة، ورغم حملها على اقتسام بنايات هذا المقر الضخم مع مؤسسات عمومية أخرى؛ أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، طلب عروض لتجهيز مطبخ المقر الجديد للوكالة في حي الرياض بمدينة الرباط، بكلفة تناهز مليارا و800 مليون سنتيم.

واشترط طلب العروض معايير معينة على الشركات المتنافسة لتجهيز مطبخ الوكالة التي يديرها كريم تجمعتي، أبرزها استعمال «ماركات» عالمية لتجهيز المطبخ كالأفرنة والثلاجات، وقاعات كبرى للتبريد، وقاعة تخزين اللحوم، وأثاث مختلف، وطاولات وكراسي ذات جودة رفيعة، وغرف لتبديل الملابس، ومنطقة مخصصة للنفايات، إضافة إلى أدوات مطبخية من علامات مسجلة عالميا…

وتستعد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بعد سنوات طويلة استغرقتها أشغال بناء مقرها الجديد، في ظل شكوك أثيرت حول ارتباط كلفتها الكبيرة بإعفاء المدير العام السابق للمحافظة العقارية؛ للانتقال إلى مقراتها الجديدة بحي الرياض.

وكشفت معطيات حديثة أن الوكالة تنازلت عن القسم الأكبر من البنايات الضخمة الجديدة، ذلك أنها ستشغل ثلاث بنايات فقط من أصل 7 بنيت في الأصل لتحتضن مقراتها.

وستؤول البنايات الأربع الأخرى إلى مؤسسات عمومية بعدما حازتها الخزينة العامة، ومن بين الذين سينتقلون إلى هذه البنايات العملاقة، المجلس الأعلى للحسابات، وبعض مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية.