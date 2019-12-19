لاعب مغربي يتوج بجائزة أحسن لاعب في دوري أذربدجان

توج اللاعب المغربي عبد الله الزبير، مهاجم فريق كاراباخ الأذري، بجائزة أحسن لاعب في دوري أذربدجان لكرة القدم لسنة 2019، وذلك بعد أن بصم على مستوى رائع مع فريقه، سواء في المنافسات المحلية أو القارية.

تتويج اللاعب المغربي، جاء بعد أن خاض هذه السنة 40 مباراة مع الفريق، في مجموعة من المنافسات المحلية والقارية، ( الدوري المحلي، منافسة الكأس، تصفيات دوري أبطال اروبا، بالإضافة إلى الدوري الأروبي)، حيث سجل 8 أهداف بالإضافة إلى تقديمه 15 تمريرة حاسمة.

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ويعتبر الزبير (28 سنة)، من اللاعبين المغاربة المهاريين المحترفين في أروبا، على الرغم من عدم مجاورته لأندية كبيرة، إذ دشن مساره الكروي في بلد المنشأ فرنسا، بنادي لانس، قبل أن يجاور كل من كرونوبل ولانس، قبل أن يخوض تجربتين قصيرتين في الدوريين الروماني والإسكتلندي.

جدير ذكره، أن عبد الله الزبير، الحامل للجنسيتين الفرنسية والمغربية، يلعب في مركز ظهير أيسر، وقيته السوقية تقدر بحوالي 1.5 مليون يورو.