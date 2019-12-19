فيرغسون سيقود إيفرتون أمام أرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نادي إيفرتون، اليوم الخميس، أن المدرب المؤقت الإسكتلندي دانكن فيرغسون، سيقود الفريق في مباراته المقبلة ضد أرسنال ضمن المرحلة الـ18 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت، في ظل الحديث عن "اتفاق مبدئي" لتولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهام منصب المدير الفني.

وقاد فيرغسون، الفريق في آخر ثلاث مباريات بعد إقالة البرتغالي ماركو سيلفا، في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الحالي في أعقاب الخسارة القاسية 2-5 في "دربي" المدينة أمام غريمه ليفربول متصدر الترتيب.

ونجح الأسكتلندي بالفوز على ضيفه تشيلسي 3-1 ثم تعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في الدوري المحلي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح 2-4 أمام ليستر سيتي في الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الأربعاء بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2.

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ويحتل الفريق المركز السادس عشر في الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ساوثمبتون الثامن عشر القابع في منطقة بالهبوط.

وقال النادي في بيان "سيبقى دانكن فيرغسون مدربًا مؤقتًا في مباراة إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام ضيفه أرسنال السبت".

وأفادت تقارير صحافية، أن أنشيلوتي المُقال من نابولي توصّل إلى "اتفاق مبدئي" مع إيفرتون، وفي حالة حدوث ذلك في الأيام القليلة المقبلة، فإن مباراته الأولى ستكون يوم الـ"بوكسينغ داي" ضد بيرنلي في 26 الحالي.