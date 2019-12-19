صفارات الإنذار تدوي في "غلاف غزة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، رصد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وجاء ذلك في بيان مقتضب نشره الجيش عبر موقع "تويتر"، دون تفاصيل إضافية عن مكان سقوطه أو أي خسائر جراء ذلك.
ومن جانبها، ذكرت القناة الثالثة عشر، أن صاروخا أطلق من القطاع باتجاه إسرائيل، وسقط في منطقة مفتوحة، في إشارة إلى أن الصاروخ سقط بمنطقة غير مأهولة.
وسبق ذلك بدقائق انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "كفار عازا" شمال شرق القطاع.
وحتى الساعة 21:40، لم يعلن أي فصيل فلسطيني إطلاق أي صواريخ من غزة.
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