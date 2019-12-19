مؤتمر شق الصف الإسلامي.. محاولة قطرية لحماية التنظيمات الإرهابية

الخميس 19 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

لم يعد هناك شك في أن قطرتعمل لحماية اذرعها الإرهابية في المنطقة، وذلك من خلال لتكتل الذي ترعاه قطر وايران و يأتي علي رأس تلك الاذرع التنظيمات الارهابية كداعش و القاعدة المتشربة بفكر الاخوان .

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والجدير بالذكر هو تأكيد كل السياسون بالعالم عن أن قطر ترعي تلك القمة وتمولها مادياً واعلامياً، وذلك بسبب أن تنظيم الإخوان اصبح غير فعال عربيًا لذا اتجهت قطر لنشر التنظيم والتوسع به آسيويا ليأخذ منحني اخر، لهروب القيادات الاخوانية التي أصبحت محاصرة بالوطن العربي ومطلوبه لدي الحكومات بسبب أعمال الارهاب و تنفيذ المخططات القطرية.

والسؤال الملح الأن في الأوساط السياسية، هل من الممكن أن تكون قطر وقيادتها تعمل علي قضايا تهم وتؤرق العالم الإسلامي، ويدافع عن مؤتمر يظهر للعالم انه عن الاسلام ولكن الحقيقة انه اجتماع للدول الراعية للأرهاب كقطر وتركيا وايران.

وفي المقابل عملت المملكة العربية السعودية علي تكوين التحالف الإسلامي لمجابهة الإرهاب فهل يعد التكتل الذي ترعاه الدوحة في ماليزيا تحالفاً مضاد لحماية التنظيمات الارهابية، ويكون الغرض والسبب والنتيجة لتلك القمة المعروفة بقمة الفتنه وشق الصف الإسلامي هو دعم الإرهابيين لأستكمال اعمال العنف والتطرف بالعالم الاسلامي.

إن التحالف الذي تقوده السعودية عربيا و إسلاميا يعمل على إنهاء التطرف و الإرهاب حيثما وجد، وذلك لإنه تحالف غير مبني على دماء الابرياء بل علي العكس وانما يحارب التطرف الديني بكل صورة ويحارب الإرهاب في خطة لإنهاء إراقة دماء المسلمين والعرب بأيد الأرهاب الممول من قطر وتركيا، ولكن كل ما يشغل قادة مثلث الإرهاب هو التنظيم الإرهابي فقط وهو الأمر الذي يحاربه التحالف العربي مكوناً من السعودية والامارات ومصر والبحرين وغيرها من الدول العربية والاسلامية الغيورة علي الدين وصورته أمام العالم أجمع بعد أن عمدت كيانات معادية كقطر لأظهار صورة الاسلام والمسلمين بالصورة المتطرفة والارهابية نتيجةً لأفعالهم القذرة.