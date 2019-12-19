ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ "رئيس الحكومة الأسبق النائب ​نجيب ميقاتي​ غادر ​لبنان​ عقب ​الاستشارات النيابية​، ولن يستقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ​حسان دياب​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: ميقاتي غادر لبنان عقب الاستشارات النيابية ولن يستقبل دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.