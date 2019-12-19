حسن مراد: اتمنى لدياب النجاح في تأليف حكومة تنقذ البلد من أزماته

تمنى ​وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد،​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كل التوفيق ل​حسان دياب​ تسميته رئيسا مكلفا ل​تشكيل الحكومة​ العتيدة"، متأملاً "النجاح في تأليف حكومة تنقذ البلد من أزماته الإقتصادية والسياسية".

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