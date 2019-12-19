الخزانة الأميركية:ادرجنا قاضيين بالمحكمة الثورية الإيرانية في القائمة السوداء

اعلن وزير الخزانة الاميركي ​ستيفن منوتشين​، ادراج "قاضيين كبيرين في المحكمة الإسلامية الثورية ال​إيران​ية على قائمتها للعقوبات بسبب ضلوعهما في انتهاكات حقوق الإنسان". وفي بيان له، وبرر منوتشين القرار بأن "القاضيين ارتكبا طوال سنوات عديدة انتهاكات في حقوق الإنسان في بلادهما حيث أصدرا أحكاما بحق صحفيين وقانونيين ونشطاء تضمنت عقوبة ​السجن​ لفترات طويلة والجلد وصولا إلى ​الإعدام​"، مشيراً الى ان "​الولايات المتحدة​ لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ​حالات​ القمع وعدم العدالة المتواصلة في إيران، وتعاقب مسؤولين في ​النظام الإيراني​ يحاولون تقويض حريات ​المحتجين​ واضطهاد الأقليات الدينية وإسكات الشعب".

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