بوتين: الأفضل وقف الاشتباكات وتفاهم الجهات في ليبيا

لفت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى أن "الأفضل بالنسبة إلى الأزمة الليبية هو وقف الاشتباكات المسلحة وتفاهم أطراف النزاع على من سيحكم البلد وكيف وفي إطار أي سلطة"، مشيراً إلى أن "التقارير المذكورة لا تعكس الحقيقة، وأن روسيا على اتصال مع الأطراف في ليبيا، سواء مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، أو مع حفتر".
وبيّن أن "الجهات في ليبيا لديها علاقات مع بلدان مختلفة، وأن هذه العلاقات متباينة من حيث المستوى"، مؤكداً أن "المشكلة في ليبيا حساسة جدًا"، مضيفاً "تعلمون من الذي أودى بليبيا إلى هذا الوضع وروسيا كانت تعارض استخدام القوات المسلحة هناك".
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