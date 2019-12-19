البابا فرنسيس شجب التعذيب والعبودية في مخيمات اللاجئين في ليبيا

دعا البابا فرنسيس، إلى إغلاق مخيمات احتجاز للاجئين في ليبيا"، لافتًا إلى أنّها "تشهد ممارسات تعذيب وعبوديّة".
وسأل في عظته أمام مجموعة من اللاجئين، جلبهم الفاتيكان إلى إيطاليا من مخيم على جزيرة ليسبوس في اليونان، "كيف لا نسمع صرخة هذا العدد الكبير من الأشقاء والشقيقات الّذين يفضّلون مواجهة البحر العاصف عن الموت ببطء في معسكرات اعتقال ليبيّة، وهي أماكن تعذيب وعبودية بغيضة؟".
وذكرت الأمم المتحدة أنّ أكثر من خمسة آلاف لاجئ ومهاجر محتجزون في 19 منشأة اعتقال رسميّة في ليبيا، بعضها تسيطر عليه جماعات مسلّحة، فضلًا عن عدد غير معروف في مراكز بائسة يديرها مهربون.
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