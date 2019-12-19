البابا فرنسيس شجب التعذيب والعبودية في مخيمات اللاجئين في ليبيا

دعا ​البابا فرنسيس​، إلى إغلاق مخيمات احتجاز للاجئين في ​ليبيا​"، لافتًا إلى أنّها "تشهد ممارسات تعذيب وعبوديّة".

وسأل في عظته أمام مجموعة من اللاجئين، جلبهم ​الفاتيكان​ إلى ​إيطاليا​ من مخيم على جزيرة ليسبوس في ​اليونان​، "كيف لا نسمع صرخة هذا العدد الكبير من الأشقاء والشقيقات الّذين يفضّلون مواجهة البحر العاصف عن الموت ببطء في معسكرات اعتقال ليبيّة، وهي أماكن تعذيب وعبودية بغيضة؟".

وذكرت ​الأمم المتحدة​ أنّ أكثر من خمسة آلاف لاجئ ومهاجر محتجزون في 19 منشأة اعتقال رسميّة في ليبيا، بعضها تسيطر عليه جماعات مسلّحة، فضلًا عن عدد غير معروف في مراكز بائسة يديرها مهربون.