بوغدانوف بحث مع قدري جميل نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بأن "نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ بحث مع المتحدث باسم "جبهة التغيير والتحرير" السورية المعارضة ​قدري جميل​، نتائج جلسات اللجنة الدستورية التي جرت في جنيف وآفاق عملها اللاحق، في ضوء قرارات ​مؤتمر​ الحوار الوطني السوري في سوتشي، وبنود قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2254".

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