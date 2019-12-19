نتانياهو: سنطبق السيادة على غور الأردن بدعم أميركي

شدد رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، خلال زيارته لمستوطنة "متسبيه يريحو"، المقامة على أراضي ​مدينة أريحا​ الفلسطينية، على "استمرار وتعزيز العمل في المستوطنات والاستمرار في بناء المزيد منها وذلك عبر دعم أميركي كبير"، مؤكداً "تطبيق السيادة على المستوطنات وغور ​الأردن​ بدعم أميركي"، مشيراً الى ان "​الجيش الإسرائيلي​ مستمر في قوته وبسط سيطرته على المستوطنات"، مدعياً ان "هذه أرض إسرائيل، أرض ​الكتاب المقدس​، أرض الاجداد"، موضحاً ان "أول ما سيجري هو تطبيق السيادة هنا في وادي الأردن والمنطقة المحيطة".

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