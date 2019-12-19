الخزعلي: ترامب طلب من عبد المهدي تسليمه نصف احتياطي النفط مقابل إعادة الإعمار

أكّد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أنّ "هناك مشروعًا أميركيًّا- إسرائيليًّا- إماراتيًّا لاستغلال المظاهرات في العراق للتخريب".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "أحد أسباب استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رفضه طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليمه نصف النفط العراقي مقابل إعادة إعمار العراق".
من جانب آخر، رأى الخزعلي أنّ "إجراء انتخابات مبكرة في العراق في ظلّ استقالة الحكومة والوضع الأمني غير المستقر، مخاطرة كبيرة قد تدفع إلى حرب أهلية"، مشيرًا إلى أنّ "الإجماع على شخصيّة رئيس الوزراء المقبل، أمر مستبعد حاليًّا".
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