الخزعلي: ترامب طلب من عبد المهدي تسليمه نصف احتياطي النفط مقابل إعادة الإعمار

أكّد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" ​قيس الخزعلي​، أنّ "هناك مشروعًا أميركيًّا- إسرائيليًّا- إماراتيًّا لاستغلال المظاهرات في ​العراق​ للتخريب".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "أحد أسباب استقالة رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، رفضه طلب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تسليمه نصف ​النفط​ العراقي مقابل إعادة إعمار العراق".

من جانب آخر، رأى الخزعلي أنّ "إجراء انتخابات مبكرة في العراق في ظلّ استقالة الحكومة و​الوضع الأمني​ غير المستقر، مخاطرة كبيرة قد تدفع إلى حرب أهلية"، مشيرًا إلى أنّ "الإجماع على شخصيّة رئيس الوزراء المقبل، أمر مستبعد حاليًّا".