خارجية سوريا: اردوغان يحاول استغلال المنابر الدولية للترويج لخططه المشبوهة

لفت مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السورية​، في حديث إلى "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، ردًّا على تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، إلى أنّ "من جديد، يحاول اردوغان استغلال المنابر الدوليّة للترويج لخططه المشبوهة حول ما يسمّيه بـ"المنطقة الآمنة" المزعومة، واستخدام قضية عودة ​اللاجئين​ ذريعة لإبعاد مليون من السوريين إلى المناطق الّتي يحتلّها في الشمال الشرقي من ​سوريا​، في إطار عمليّة إبعاد وترحيل جماعي قسري لسكان تلك المناطق وإحلال آخرين مكانهم".

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