الحريري: أدعو الأنصار والمحبين إلى رفض أي دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، "جميع الأنصار والمحبّين"، إلى "رفض أي دعوة للنزول إلى الشارع أو ​قطع الطرقات​". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الهدوء والمسؤوليّة الوطنية أولويّتنا، والأزمة الّتي يواجهها ​لبنان​ خطيرة ولا تحتمل أي تلاعب بالاستقرار".

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