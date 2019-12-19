نفت مصادر مقربة من ​دار الفتوى​ لقناة الـ"LBC" "رفض دار الفتوى استقبال الرئيس المكلف ​حسان دياب​"، مؤكدةً أن "دياب لم يطلب موعدا ليتم رفضه من الاساس".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من دار الفتوى لـLBC: دياب لم يطلب موعدا ليتم رفضه من الاساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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