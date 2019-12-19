صدر عن الامانة العامة لرئاسة مجلس النواب مايلي :
بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بتكليف الدكتور حسان دياب بتأليف الحكومة سيجري الرئيس المكلف استشارات التأليف يوم السبت الواقع في 21/ 12/2019 في مجلس النواب وفقاً للبرنامج التالي:
– دولة الرئيس نبيه بري ،الساعة 11:00 قبل الظهر
– دولة الرئيس سعد الحريري ،الساعة 11:15
– دولة الرئيس نجيب ميقاتي ،الساعة 11:30
– دولة الرئيس تمام سلام، الساعة 11:45
– دولة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الساعة 12:00
– كتلة التنمية و التحرير، الساعة12:15
– كتلة نواب المستقبل، الساعة 12:30
– كتلة نواب لبنان القوي ، الساعة 12:45
– كتلة اللقاء الديمقراطي ، الساعة 13:00
– كتلة الوسط المستقل، الساعة13:15
– الكتلة القومية الاجتماعية ، الساعة 13:30
– كتلة نواب الكتائب، الساعة 13:45
فترة بعد الظهر
– كتلة اللقاء التشاوي، الساعة 15:00
– كتلة الجمهورية القوية، الساعة 15:15
– كتلة الوفاء للمقاومة للمقاومة، الساعة 15:30
– كتلة التكتل الوطني، الساعة 15:45
– كتلة ضمانة الجبل ، الساعة 16:00
– كتلة النواب الارمن، الساعة 16:15
– النائب ميشال معوض، الساعة 16:30
– دولة الرئيس النائب ميشال المر، الساعة 16:40
– النائب فؤاد مخزومي، الساعة 16:50
– النائب أدي دمرجيان، الساعة 17:00
– النائب اسامة سعد، الساعة 17:10
– النائب جميل السيد، الساعة17:20
– النائب بوليت يعقوبيان، الساعة 17:30
– النائب نهاد المشنوق، الساعة 17:40
– النائب شامل روكز، الساعة17:50
– النائب نعمة فرام، الساعة 18:00
كانت هذه تفاصيل خبر الأمانة العامة لمجلس النواب توزع جدول الاستشارات غير الملزمة للرئيس المكلف مع الكتل النيابية يوم السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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