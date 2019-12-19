الأمانة العامة لمجلس النواب توزع جدول الاستشارات غير الملزمة للرئيس المكلف مع الكتل النيابية يوم السبت المقبل

صدر عن الامانة العامة لرئاسة ​مجلس النواب​ مايلي :

بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة ل​رئاسة الجمهورية​ اللبنانية بتكليف الدكتور ​حسان دياب​ بتأليف ​الحكومة​ سيجري الرئيس المكلف استشارات التأليف يوم السبت الواقع في 21/ 12/2019 في مجلس النواب وفقاً للبرنامج التالي:

– دولة الرئيس ​نبيه بري​ ،​الساعة​ 11:00 قبل الظهر

– دولة الرئيس ​سعد الحريري​ ،الساعة 11:15

– دولة الرئيس ​نجيب ميقاتي​ ،الساعة 11:30

– دولة الرئيس ​تمام سلام​، الساعة 11:45

– دولة نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ الساعة 12:00

– كتلة التنمية و التحرير، الساعة12:15

– كتلة ​نواب المستقبل​، الساعة 12:30

– كتلة نواب ​لبنان القوي​ ، الساعة 12:45

– ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ ، الساعة 13:00

– ​كتلة الوسط المستقل​، الساعة13:15

– الكتلة القومية الاجتماعية ، الساعة 13:30

– ​كتلة نواب الكتائب​، الساعة 13:45

فترة بعد الظهر

– كتلة اللقاء التشاوي، الساعة 15:00

– كتلة ​الجمهورية القوية​، الساعة 15:15

– ​كتلة الوفاء للمقاومة​ للمقاومة، الساعة 15:30

– كتلة التكتل الوطني، الساعة 15:45

– ​كتلة ضمانة الجبل​ ، الساعة 16:00

– كتلة النواب ​الارمن​، الساعة 16:15

– النائب ​ميشال معوض​، الساعة 16:30

– دولة الرئيس النائب ​ميشال المر​، الساعة 16:40

– النائب ​فؤاد مخزومي​، الساعة 16:50

– النائب أدي دمرجيان، الساعة 17:00

– النائب ​اسامة سعد​، الساعة 17:10

– النائب ​جميل السيد​، الساعة17:20

– النائب بوليت يعقوبيان، الساعة 17:30

– النائب ​نهاد المشنوق​، الساعة 17:40

– النائب ​شامل روكز​، الساعة17:50

– النائب نعمة فرام، الساعة 18:00