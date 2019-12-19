بوتن يعلّق على إجراءات عزل ترامب: تستند على أسس "مختلقة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

وصرح بوتن بعد أن صوّت مجلس النواب لصالح توجيه اتهامات باستغلال السلطة إلى ترامب، إن الاتهام "لا يزال يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية".

وأضاف: "من غير المرجح أن يزيحوا ممثل حزبهم من منصبه، على أسس مختلقة تماما".

وفي مؤتمر صحفي"ماراثوني" يستمر يوما كاملا، وصف بوتن الإجراءات في الكونغرس الأميركي بأنها "ببساطة استمرار لنزاع سياسي داخلي" بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ووبخ بوتن الصحفي الذي وجه السؤال بسبب "حديثه عن ترامب وكأنه انتهى"، حسبما نقلت "رويترز".

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واتهم مجلس النواب ترامب الأربعاء باستغلال النفوذ بسبب محادثة هاتفية ضغط فيها على الرئيس الأوكراني ليفتح تحقيقا مع منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 2020 جو بايدن.

وأشار بوتن إلى أنه يعتقد أن هذه فقط حجة يستخدمها الديمقراطيون لعزل ترامب بعد فشلهم في توريطه في مزاعم بأن موسكو تدخلت في انتخابات الرئاسة التي جاءت به إلى السلطة في 2016.

وتابع بوتن: "الديمقراطيون يتهمون ترامب بالتآمر مع روسيا، وظهر بعد ذلك أن ذلك ليس له وجود. ولا يمكن أن يكون أساسا لعزله".

واختتم حديثه بالقول:"بعد ذلك اختلقوا ممارسته نوعا من الضغط على أوكرانيا".