شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بالفيديو يكشف غضب عالمي من اتفاقية بيع ليبيا للإخوان وأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، حول تفاصيل الاتفاقية المشبوهة التى عقدها الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، والتى شهدت رفض وغضب عربي وعالمي، وهو ما أدى إلى انشقاق العديد من الملحقيات الانشقاق من حكومة الوفاق، وعدم الاعتراف بها، إضافة إلى رفض المؤسسات الليبية الرسمية لهذه الاتفاقية.

وأضاف التقرير: هذه الاتفاقية المزعومة بين أردوغان والسراج لن يقبل بها أحد من المؤسسات الرسمية، لأنها هدفها هو احتلال تركيا للأراضى الليبية وتنفيذ مخططات أردوغان في المنطقة، من خلال الاعتماد على المليشيات الإرهابية في ليبيا التى يتزعمها السراج وحكومة الوفاق.