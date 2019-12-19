شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مباشر قطر تكشف خيانة تميم للإجماع العربى ودعمه للتدخل التركى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن ليبيا تعيش فى حالة من الفوضى منذ 9 سنوات فى ظل حكومة تدار من قبل ميليشيات مسلحة والجماعات الإرهابية، لافتاً أن هناك تدخلات سافرة من قبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى ليبيا لنهب ثرواتها، والسيطرة على بلد كبير بجم ليبيا.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن التدخل التركى أثار مخاوف العواصم الغربية التى دعت المنظمات الدولية إلى حل الأزمة الليبية، مثل جامعة الدول العربية.

ولفت التقرير ، إلى أن مافيا الدوحة التى تعيش على الفتن والخراب والدمار قامت بدعم ومساندة تركيا التى تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا، واستضافت على أراضيها اجتماع جمع فائز السراج وأردوغان، بالمخالفة للإجماع العربى الذى يواجه الأطماع فى المنطقة العربية ويتصدى لتدخلاتها فى السافرة.

Advertisements

وأكد التقرير ، أن المافيا القطرية تثبت يوماً بعد يوم أنها تعمل خارج الإجماع العربى وهدفها تنفيذ أجندة الدول المعادية للدول العربية، والطامعة فى ثرواتها.