شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مباشر قطر تكشف خيانة تميم للإجماع العربى ودعمه للتدخل التركى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
ولفت التقرير ، إلى أن مافيا الدوحة التى تعيش على الفتن والخراب والدمار قامت بدعم ومساندة تركيا التى تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا، واستضافت على أراضيها اجتماع جمع فائز السراج وأردوغان، بالمخالفة للإجماع العربى الذى يواجه الأطماع فى المنطقة العربية ويتصدى لتدخلاتها فى السافرة.
وأكد التقرير ، أن المافيا القطرية تثبت يوماً بعد يوم أنها تعمل خارج الإجماع العربى وهدفها تنفيذ أجندة الدول المعادية للدول العربية، والطامعة فى ثرواتها.
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