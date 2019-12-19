قمة شق الصف .. أوهام زعامة العالم الإسلامي تغري قطر

الخميس 19 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

بدأت أمس أعمال ما دعت له ماليزيا والمسمي بـ"القمة الإسلامية"، بحضور زعماء تركيا وإيران وقطر، وهي محاولة قطرية جديدة لشق الصف الإسلامي، وفي المقابل قررت المملكة السعودية والإمارات ومصر عدم المشاركة في القمة وذلك يرجع إلي أن هذة القضايا التي تخص القضايا والملفات الإسلامية خارج إطار منظمة التعاون الإسلامي.

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وعقدت القمة بحضور امير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، وبمشاركة تركيا وماليزيا وقطر ، وبحضور وفد من حركة "حماس" بمشاركة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

واعلن رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، بحسم قراره في اللحظة الأخيرة بعدم الحضور، وتعرضت القمة الإسلامية المصغرة التي تنطلق أعمالها في كوالالمبور الماليزية، اليوم الأربعاء، لانتقادات من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في السعودية والإمارات والبحرين.

الملفت في هذه القمة ان الدول الاربعة التي اجتمعت في ماليزيا تمثل أحد تيارات الإسلام السياسي المهيمن عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين ، خاصة أن تركيا وقطر تعتبر الراعي لتنظيم الإخوان المسلمين في العالم و هاتان الدولتان اعلنتا عدائهما للكثير من الدول العربية .

وتعد هذه القمة حسب ما كشف محللون، تهدف الى زيادة التفكيك في العالم الإسلامي وليس وحدة شمله و قد تكون تفكيك منظمة التعاون الإسلامي رغم أنها مؤسسة لا تأثير حقيقي لها هي الهدف الأول لهذه القمة، وهذه القمة فرصة لتركيا لإكمال مشروعها التخريبي في المنطقة العربية واكتمالا لمشروع اردوغان بإقامة خلافة اسلامية بقيادته ، وبكل تأكيد فإن قطر تجد ظالتها في هذا التخريب الممنهج للمنطقة، ولكن الغريب في الأمر هو سعي قطر ومن ورائها الإخوان وتركيا لشق الصف الإسلامي وإبعاد الدولة ذات الأهمية الأقليمية في المنطقة مثل السعودية ومصر.