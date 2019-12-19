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ميشال عون يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 19 ديسمبر 2019

الرئيس ميشال عون

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أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء اليوم الخميس؛ أن الرئيس ميشال عون قرر تكليف الوزير السابق حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء تكليف حسان دياب، الذي يحظى بدعم حزب الله وحلفائه، بعد حصوله على ما يكفي من أصوات النواب، لتكليفه بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بعد مشاورات أجراها الرئيس ميشال عون مع النواب لاختيار رئيس وزراء جديد.

ووفقًا لنظام تقاسم السلطة الطائفي، فإن هذا المنصب يعود إلى المسلمين السنة، ومن المقرر أن يعلن القصر الجمهوري تكليف دياب، في وقت لاحق اليوم الخميس.

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