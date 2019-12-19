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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: رسالة الملك سلمان للسيسي تتجاوز العلاقة بين البلدين والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
انور قرقاش
اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الخميس، أن رسالة وجّهها الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وردّ عليها الأخير، تتحاوز في أهميتها علاقات البلدين الثنائية.
ووجّه الملك سلمان رسالة للسيسي، تضمنت تأكيد عمق العلاقات بين البلدين، ليرد عليه السيسي قائلًا إن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، خصوصًا في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.
وقال قرقاش: ”رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدًا وترسيخًا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك“.
وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضرورية لكل العرب“.
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