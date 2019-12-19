شكرا لقرائتكم خبر عن من هو «حسان دياب» المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عقد ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية ​ميشال عون مساء اليوم، اجتماعا في قصر بعبدا​، مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، بعد إنتهاء الإستشارات النيابية التي حصل فيها ​حسان دياب​ على 69 صوتا وعلى إثر ذلك تم استدعائه الى القصر الجمهوري، والذي يعد المرشح الأقوى لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية.

يشار إلى أن حسان دياب من مواليد بيروت 1 يونيو 1959. متزوج من السيدة نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.

يحمل دياب شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.

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تولى منصب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة).

انضم إلى الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة. لديه أكثر من 130 منشوراً في مجلات علمية دولية ومؤتمرات.

شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.

وفي أكتوبر من عام 2006، تم تعيينه في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت.