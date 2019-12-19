شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: تراجع حالات الإصابة بالكوليرا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا على مستوى العالم بنسبة 60 في المئة في عام 2018م.

وأفاد تقرير للمنظمة اليوم حول وباء الكوليرا، بأن هذه مؤشرات تشجع على الوقاية من الكوليرا ومكافحتها في النقاط الرئيسة التي ينتشر بها الوباء، من بينها هاييتي والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعزا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس هذا الانخفاض إلى زيادة مشاركة البلدان في الجهود العالمية الرامية إلى إبطاء وتيرة تفشي الكوليرا والوقاية منها، مضيفًا أن هذا يُظهر الدور المهم لحملات التطعيم الجماعية ضد الكوليرا.

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وشدد في الوقت نفسه على أن الحلول طويلة الأمد للقضاء على الكوليرا تتتطلب زيادة فرص الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وتأمين المرافق الصحية والنظافة الكافية.

وأكد منسق العمليات الطارئة ومكافحة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية دومينيك ليغروس، من جانبه، أن حملات التطعيم واسعة النطاق ساعدت في انخفاض عدد حالات الإصابة بالكوليرا، إضافة إلى بدء الدول في تبني خارطة الطريق العالمية لإستراتيجية 2030، في خططهم الوطنية للعمل على مكافحة الكوليرا.

ويُظهر التقرير أن دولاً عدة، من بينها زامبيا وجنوب السودان وتنزانيا والصومال وبنغلاديش ونيجيريا، حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تطوير خطط العمل الوطنية ضمن إستراتيجية خارطة الطريق العالمية.