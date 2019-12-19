شكرا لقرائتكم خبر عن مالي .. ضبط إرهابي مسؤول عن زرع الألغام والمتفجرات والان نبدء بالتفاصيل

أوقف الجيش المالي اليوم، عنصرًا إرهابيًا مسؤولًا عن زراعة الألغام والمتفجرات بين مدينتي جاو وهومبوري.

وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة المالية بأن الإرهابي الذي أوقف في منطقة موبتي وسط البلاد كان مطلوبًا لدى السلطات، وهو المسؤول عن زراعة الألغام والمتفجرات بين مدينتي جاو وهومبوري، وأنه قُبض عليه في سوق للمواشي.