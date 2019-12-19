قرقاش وموراتينوس يبحثان سبل إرساء التسامح والسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الخميس، مع ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، سبل تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام.

وخلال لقائه بالدكتور أنور بن محمد قرقاش، أشاد موراتينوس بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تعزيز هذا النهج، وهي التي أطلقت على العام الحالي اسم "عام التسامح".

وتناول اللقاء سبل تنسيق الجهود بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في المشاريع التي تقوم بها المنظمة ودعم وتعميم مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي انبثقت من الإمارات في فبراير/شباط 2019، وكيفية تطبيقها في نشر وترسيخ مبادئ السلام والتعايش.

واستعرض قرقاش مع الممثل الأممي استراتيجية دولة الإمارات في تطبيق مفهوم التسامح ورعاية التعددية الثقافية على أراضيها.

وأكد قرقاش دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة والممثلية السامية لتحالف الحضارات في تكريس الحوار بين الثقافات، وتطرق اللقاء للجهود الدولية في مواجهة خطاب الكراهية، ومحاربة الإرهاب الذي تعاني منه دول العالم.