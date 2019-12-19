دوي صافرات إنذار في مستوطنات غلاف غزة بعد رصد قذيفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجع جيش الاحتلال، دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، مساء الخميس، إلى رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وتدوي صافرات الإنذار في حال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

وقبل ساعات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين، قرب السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.

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وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الاحتلال رصده إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراضهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في بيان له، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إذا اعتقد أحد في قطاع غزة أنه يستطيع أن يعتدي علينا بعد عملية (الحزام الأسود) فهو يرتكب خطأ فادحا، سنرد بحزم على أي اعتداء علينا".

ويشير نتنياهو بذلك إلى الهجمات الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مؤخرا، وأدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين.