بوتين يلمح لاحتمال تخليه عن منصبه في 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أ.ف.ب

أثارت ملاحظة محيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بشأن الحد من الولايات الرئاسية، مجددا تخمينات بشأن رحيله نهائيا من الرئاسة في 2024.

وسُئل بوتين خلال المؤتمر الصحفي الموسع السنوي عن إصلاح دستوري وخصوصا منع تولي أكثر من "ولايتين متتاليتين".

فعلق بوتين "ما يمكننا القيام به بشأن هذه الولايات، هو إلغاء كلمة (متتاليتين) في ما يخص منصب الرئيس".

وفي حال ألغي هذا النعت من الدستور فإن ذلك سيعني استبعاد تولي بوتين الرئاسة بعد 2024 مع انتهاء ولايته الثانية الحالية.

وبالفعل فلن يكون بإمكانه مغادرة منصب الرئيس لفترة ثم العودة كما فعل في عام 2012 بعد أربع سنوات (2008-2012) تولى فيها رئاسة الوزراء.

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وأوضح الرئيس الروسي "لدينا ولايتان متتاليتان، خادمكم المخلص أنجز ولايتيه، ثم يغادر المنصب، ثم يحق له العودة الى منصب الرئيس لأن الأمر لن يتعلق بولايتين متتاليتين".

وأضاف أن مثل هذا التداول "يزعج بعض المحللين السياسيين والناشطين الاجتماعيين".

وكان بوتين يؤكد حتى الآن تمسكه بعبارة ولايتين متتاليتين.

واعتبرت المسؤولة عن قناة "آر تي" الروسية العامة مارجاريتا سيمونيان، أن تصريحات بوتين لم تكن صدفة وأنه قرر التخلي عن منصب الرئيس.

وكتبت في تغريدة "إذا كان هناك من يسأل هل سيتولى القائد ولاية رئاسية جديدة (فالجواب هو) لن يفعل".

ومنذ إعادة انتخابه في 2018 تسري تخمينات بشأن نوايا بوتين بعد العام 2024.

واعتبرت الرئاسة الروسية حتى الآن أنه لا يزال من المبكر الخوض في هذه المسألة إذ لا زال أمام بوتين أكثر من أربع سنوات يمضيها في الكرملين.