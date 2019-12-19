محمد بن زايد وعمران خان يبحثان هاتفيا علاقات التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع عمران خان رئيس وزراء باكستان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



جاء ذلك خلال مكالمة تليفونية تلقاها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، من رئيس وزراء باكستان.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

Advertisements





تربط باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات وطيدة، تجذرت خلال العقود الماضية، وترجمت إلى تعاون متعدد الأوجه، يمثل حالة فريدة في العلاقات العربية الآسيوية في المنطقة.

وتُعَد باكستان من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، وهو ما يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والروابط الاجتماعية والثقافية التي تربطهما.