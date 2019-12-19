انت الان تتابع واشنطن تعاقب إيران وتحثها على احترام حقوق الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مبنى وزارة الخارجية الأميركية

قالت وزارة الخزانة الأميركية،الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثه "أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام".

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الخميس، قادة النظام في إيران إلى احترام حقوق الإنسان، قائلا إن الإيرانيين لديهم أصدقاء في واشنطن في ظل الانتهاكات التي يتعرضون لها.

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وقال بومبيو، خلال كلمة له في العاصمة الأميركية واشنطن، مخاطبا القيادة الإيرانية "إذا أردتم أن تحظوا باحترام العالم والشعب الإيراني، فإن عليكم أن تحترموا التزامات حقوق الإنسان".

وأضاف أن الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في البلاد منذ نوفمبر الماضي، كشفت أن الشعب قد سئم من هضم حقوقه الأساسية، وأوضح أن الأمر لا يتعلق بغضب فئة معزولة بل بكافة شرائح المجتمع.

وفي مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015 مع إيران، وذلك بسبب تمادي إيران في سلوكها المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط فضلا عن مواصلة البرنامج الصاروخي ودعم الميليشيات.