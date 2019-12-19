انت الان تتابع الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين بجزيرة ساموس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مسؤولون إن الشرطة اليونانية أطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الخميس على مهاجرين يحتجون على ظروف احتجازهم ومعيشتهم في مخيم لجوء بجزيرة ساموس في شمال بحر إيجه.
وقال مسؤول بالشرطة إن نحو 300 شخص أغلبهم أفارقة احتشدوا خارج المخيم في بلدة فاتي مطالبين بالسماح لهم بمغادرة الجزيرة. وأضاف أن اشتباكات قصيرة وقعت بين الشرطة والمحتجين.
ويتسع المخيم لنحو 650 شخصا لكنه يستوعب أكثر من طاقته بكثير مثل معظم مخيمات اللاجئين في اليونان.
ودائما ما وجهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات إلى اليونان، التي كانت البوابة الرئيسية لتدفق أكثر من مليون لاجئ على الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2015 و2016 بشأن تعاملها مع أزمة الهجرة والمخيمات المكتظة.
وما تزال اليونان على الجبهة الرئيسية لأزمة الهجرة إلى أوروبا وشهدت ارتفاعا في عدد الوافدين إليها عبر تركيا هذا العام.
واتخذت حكومة المحافظين التي انتخبت في يوليو تموز موقفا أكثر حزما بالمقارنة مع سابقتها اليسارية التي ألقت عليها باللوم لتبنيها ما وصفتها بسياسة "الباب المفتوح" تجاه الوافدين.
كما أعلنت الحكومة، التي صنفت معظم الوافدين حديثا على أنهم مهاجرون اقتصاديون بدلا من لاجئين، عن خطط لإغلاق المخيمات المكتظة باللاجئين بجزر بحر إيجه واستبدالها بمراكز ذات قيود صارمة للتعامل مع الوافدين الجدد.
وتخطط الحكومة لنقل ما يصل إلى 20 ألف شخص إلى البر الرئيسي بحلول نهاية العام وتتوقع أن تكون المنشآت الجديدة مهيأة بحلول يوليو تموز 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين بجزيرة ساموس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.