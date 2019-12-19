3 قتلى في إطلاق نار قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي بموسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365

ذكرت صحيفة إزفيستيا اليومية الروسية، نقلًا عن مصدر، أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار، وسط العاصمة موسكو، مساء اليوم الخميس، قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي).

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت شاهدة لرويترز، إنها سمعت دوي أعيرة نارية في ذات المنطقة، وظهر في لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الأشخاص يرتدون زي الشرطة، وهم يحملون بنادق ويركضون في شارع قريب.

بدورها، نقلت قناة ”روسيا اليوم“ عن شهود عيان، أن ”شخصًا مجهولًا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى؛ ما أسفر عن إصابة شخصين من المارة بجروح“.

وقال شاهد عيان للقناة: ”سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخًا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم“.