متظاهرو العراق يرفضون ترشيحات طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل انطلقت مظاهرات قوية في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد أمس، رفضا لترشيح قصي السهيل رئيسا للحكومة الجديدة، خلفا لعادل عبدالمهدي، وأكد المحتجون رفضهم أي مرشح مدعوم من طهران، في ظل التدخل الكبير لنظام خامنئي في الشأن العراقي.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل وسم #يسقط_قصي_السهيل، في إشارة إلى رفضهم أي اسم سياسي شغل وما زال يشغل منصب وزير التعليم في الحكومة الحالية، وجددوا مطالبهم برئيس حكومة انتقالية، بعيدا عن الأحزاب السياسية أو الأسماء «المجربة» التي شغلت سابقا مناصب سياسية أو وزارية.

وعاد صوت في ساحة التحرير من جديد أمس، وبمشاركة أعداد كبيرة من مدارس وجامعات خرجت كربلاء أيضا، وطالب المعتصمون رئيس الجمهورية بترشيح اسم مستقل للمنصب لتشكيل حكومة انتقالية مصغرة.

كما أصدروا بيانا أكدوا فيه بشكل واضح أن ما يحدث في أروقة الطبقة السياسية العراقية لا يتماشى مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة، وأن ما يحدث يؤكد اعتباطية الطبقة المسؤولة وعدم جديتها، واحترامها لمطالب الجماهير ودمائهم، بحسب تعبيرهم.