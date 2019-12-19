خيام وبطانيات سعودية للاجئين في محافظات اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الضالع أمس مشروع توزيع مساعدات إيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط يستفيد منها 2,880 فردا، وذلك من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وأشاد وكيل أول محافظة الضالع نبيل العفيف، بالدور الكبير وغير المحدود لمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المعونات الإنسانية التي تسهم في التخفيف من معاناة اليمنيين.

ووزع المركز بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس 518 حقيبة شتوية استفاد منها 3,857 فردا من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات لحج، وحضرموت، والمهرة.

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وقام مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع مساعدات إيوائية للمتضررين والنازحين من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وجرى توزيع 80 خيمة و160 بساطا و480 بطانية بمديرية حيران في محافظة حجة اليمنية، استفاد منها 400 فرد.

ووزع 5,680 كرتونا من التمور للأسر المتضررة في مديريات التحيتا، حيس، بيت الفقيه، الحوك، الحالي، بمحافظة الحديدة؛ استفاد منها 34,080 فردا، في إطار مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في مختلف المحافظات اليمنية.

وأطلق المركز مشروع تسليم أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات والمرافق الصحية بمحافظة مأرب. وأكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمأرب عبدالعزيز الشدادي أن المشروع سيسهم في تغطية العجز الحاصل في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.