المسماري يدعو لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس

طالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.

وأورد موقع ليبيا 218 نقلا عن المسماري قوله إن قوات الجيش ستدمر كل موقع يهدد أمن الدولة الليبية، وحث المغرر بهم في طرابلس على الخروج من المعركة، وذلك من موضع قوة.

وأضاف إن الجيش الليبي يهيب بسكان مشروع الهضبة الابتعاد عن تجمعات الوفاق، كونها مستهدفة من قبل مقاتلات السلاح الجوي، وأكد وصول مدفع موجه ومعه طاقم تركي إلى «قاعدة معيتيقة، مؤكدا أن ليبيا لم تكن تملك مثل هذا المدفع في السابق.