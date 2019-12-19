الرئيس الجزائري الجديد: لا حصانة للمتورطين في الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

دعا الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون أمس إلى طي صفحة الخلافات، وأكد التزامه بمد اليد للجميع لتحقيق مطالب الحراك في إطار التوافق الوطني.

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وقال في كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجزائر بقصر الأمم في العاصمة «علينا جميعا أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، فهذه هي عوامل الهدم»، مضيفا أنه «ليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص للجزائر».

وشدد على ضرورة السرعة في انتهاج سياسة تهدف إلى استعادة الشعب ثقته بدولته بغية الاستمرارية، وتهدف الاستراتيجية إلى استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب. وأشار إلى أن تعديل الدستور سيكون خلال الأشهر الأولى من عهدته الرئاسية وفق ما يتماشى مع إرادة الشعب، وأنه سيحدد العهدات الرئاسية بعهدتين لا أكثر.

وأضاف أنه سيحدد عهدات الرئاسة بجعلها واحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة استقلالية العدالة ولا حصانة للمتورطين في قضايا الفساد. وأكد «نحن ملزمون جميعا ولا خيار لنا إلا أن نضع اليد باليد من أجل تحقيق أحلام بناء جمهورية جزائرية جديدة قوية مستقرة ومزدهرة»، وجدد تبون الالتزام «بمد اليد للجميع لتحقيق مطالب الحراك في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية».