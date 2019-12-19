عزوف الحريري يربك تشكيل الحكومة اللبنانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لفتت صحيفة الجمهورية اللبنانية إلى أن إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أنه لن يشكل الحكومة القادمة أحدث إرباكا سياسيا عارما.

وكان الحريري قال في بيان أمس «أعلن أنني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، وسأتوجه للمشاركة في الاستشارات النيابية، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت، وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباحا لتحديد موقفها من مسألة التسمية».

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وانطلقت أمس الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ويقوم النواب خلال لقائهم رئيس الجمهورية ميشال عون بتسمية الشخصية التي يرغبون في أن يتم تكليفها بتشكيل حكومة جديدة.

ويتشاور الرئيس ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الاستشارات حول نتائجها، ثم يستدعى من حاز على العدد الأعلى لأصوات النواب ويبلغ بالتكليف.

وأفادت «الجمهورية» بأن هناك اتفاقا بين عدد من الكتل على تسمية الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة.