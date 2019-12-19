شكرا لقرائتكم بُعيد تكليفه.. شاهد محتجي وسط بيروت يهتفون ضد دياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في أول ردة فعل سريعة من الحراك على تكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية، الخميس، خرج المتظاهرون إلى ساحة الشهداء يهتفون ضد القرار منددين به.

في التفاصيل، انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر جموعاً من المحتجين تجمعوا بساحة الشهداء في بيروت يهتفون ضد رئيس الحكومة المكلف حسان دياب.

وفي الفيديو يردد المتظاهرون عبارات منددة بالمجلس النيابي ورئيس الحكومة المكلف.

Advertisements

يذكر أن المتظاهرين كانوا قطعوا طرقات في العاصمة اللبنانية الخميس، بعد الإعلان عن تكليف حسان دياب رئيسا للحكومة، حيث تم قطع السير على أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، إضافة لقطع الطريق عند دوار السلام في طرابلس، وعند دوار المرج في الميناء، وكذلك عند دوار إيليا في صيدا.

بدورها، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة إلى الشمال تشمل، بساحة النور، والبداوي، ودير عمار، والمنية، العبدة، وحلبا، والبيرة.

كما أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام وصول محتجين على دراجات نارية أمام منزل دياب، وهم يرددون شعارات رافضة لتكليفه، ومؤيدة للحريري.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتاً لصالح دياب.